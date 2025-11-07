鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 11:23

‌



國內近一年掀起金融整併浪潮，繼新新併、永豐金併京城銀後，玉山金也將與三商壽結親，今年中甫完成併購大事的台新新光金控總經理林維俊今 (7) 日出席活動也大方獻上恭喜，他以過來人角度指出，「一切的辛苦都是從合併後才開始」，目前台新新光子公司整併很順利；新玉山未來將躍升第五大金控，是否會對第四大的台新新光造成威脅？林維俊回應不會，他說，整個金融業都是競爭者、也都是朋友，祝福玉山併購之路走得順利，

台新新光林維俊大方恭喜玉三併 「一切的辛苦合併後才開始」。(鉅亨網記者陳于晴攝)

2025 台北國際金融博覽會今天盛大開幕，今年也是台新新光以合併後的金控首度參展，林維俊親自參與，被媒體問到玉山金併三商壽一案，他表示，恭喜玉山，但合併過程中有很多事需要努力去克服，確實會有很多問題，且都是從併購之後才開始。

玉山金併下三商壽之後，總資產將突破 5.8 兆元，躍升為國內第五大上市金控公司，媒體關注，台新新光金控是否備感威脅？林維俊笑稱「不會啦」，他指出，整個金融業都是競爭者，大家也都是朋友，新玉山的總資產應該是第六大、民營金控則是第五大，整合是一段辛苦的路，還是祝他們一切走得順利。

談及台新新光金控各子公司的整併之路，林維俊說明，目前都很順利，金控順利合併之後，11 月投信就要先合併了，2026 年 1 月就是人壽、4 月證券、接下來就是銀行，一步一步走。

媒體問及，台新新光身為金金併合意併購的過來人，會提供什麼建議給玉山？林維俊笑稱，他 (黃男州董事長) 是老前輩，比我還懂。不過，兩家金控相似之處就是被併方都是規模滿大的壽險公司，皆面臨同樣的壓力，即為 2026 年接軌，林維俊說，壽險還是有一些事情需要主管機關幫忙，例如每年壽險業界投入數千億的錢進行會計避險，如同丟到海裡，主管機關也都有注意到這個問題，在想辦法要幫壽險業解決這個不合理的狀況，非常感謝彭主委能夠了解到這個狀況。

玉山金併購三商壽之後，將一舉躋身金控前段班，中小型金控如果沒有打造雙引擎、三引擎，未來競爭上恐有很大的劣勢，呈現大者恆大趨勢。