〈金融博覽會〉台新新光從AI防詐到AR退休體驗 打造全齡金融生活藍圖

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 19:26

‌



金融科技正重新定義人們的未來生活新樣貌，金融博覽會今 (7) 日盛大登場，為三天展覽揭開序幕，台新新光金控首度以合併後的樣貌參展，總經理林維俊親自出席，台新新光此次展區規劃三大主題，分別為 「金融防詐」、「退休理財」及「永續金融」，結合 AI、AR 與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

金管會主委彭金隆（左二）親自蒞臨台新新光展區，與台新新光金控總經理林維俊（右三）、新光人壽總經理黃敏義（右二）及元富證券董事長陳俊宏（右一）合影。(圖/台新新光金控)

第一大亮點「退休理財」 以 AR 科技打造沉浸式互動體驗

‌



「退休理財展區」讓參與者配戴 AR 眼鏡進入虛實整合的理財世界，完成從資產配置到答題闖關的多重任務，想像退休生活的多樣可能。展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

第二大亮點「金融防詐」 以「守護財富、識破詐騙」為核心

「退休理財展區」與彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI 智能辨識 ATM」，當使用者符合特定交易情境時，系統會主動以文字或語音提醒，提前預防詐騙風險，展現智慧科技守護資產的應用。

民眾也可親身體驗「聯防機制體驗」與「165 防詐挑戰」等觸控互動遊戲，從不同場景了解防詐機制的運作原理，強化全民防詐意識，實現科技金融的溫度與安全。

第三大亮點「永續金融」 聚焦「點數金融，推動綠色消費」與「開戶到理財，讓每個人都能成為永續實踐者」兩大主題