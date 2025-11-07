川普白宮首迎中亞五國！專家：抗中壓俄外 還確保稀土與關鍵礦產供應鏈
鉅亨網編譯陳韋廷
美國總統川普周四 (6 日) 在白宮會晤哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼等中亞五國領袖，並在這場「C5+1」峰會上宣布美國將推動關鍵礦物供應鏈多元化，重點解決稀土等先進技術製造核心資源的供應安全問題。
川普在晚宴致詞中表示，近幾個禮拜，美國政府透過與全球盟友達成協議，已拓寬關鍵礦物供應鏈，強化了經濟安全，並強調將深化與該能源礦產豐富地區的連結。這場峰會是美國總統首次在白宮接待中亞五國，凸顯美國試圖在傳統上由俄羅斯主導的區域內擴大影響力。美國前總統拜登曾於 2023 年在紐約舉辦類似會議。
上述中亞五國擁有豐富的稀土、鈾等戰略資源，曾在蘇聯核子計畫中扮演關鍵角色。高峰會前，《彭博資訊》曾揭露川普政府促成美國私募股權公司 Cove Capital LLC 收購哈薩克最大未開發鎢礦 70% 股權，剩餘 30% 由哈主權財富基金保留，塔吉克更直接向川普推薦本國稀土礦床，稱其可用於支援下一代 AI 資料中心建設。
對中亞國家而言，與美合作源自於經濟與安全需求。自 2022 年俄烏衝突以來，各國尋求減少對俄依賴，拓展多元夥伴關係，但它們也保持謹慎，俄羅斯仍是中亞國家安全與經濟的核心支柱，數百萬中亞勞工依賴俄羅斯就業收入。
俄羅斯總統普丁上月剛在塔吉克跟中亞國家領袖聚首，歐盟 4 月也跟中亞五國簽署戰略夥伴關係，包含 138 億美元投資計畫，聚焦交通、關鍵礦物與能源。
川普在峰會上還提及自己斡旋俄烏停火的努力，並鼓勵中亞國家與以色列關係正常化。此前哈薩克已加入川普推動的《亞伯拉罕協議》。
川普在峰會上說：「我樂觀地認為，如果把握住我們釋放的機遇，今天在座的每個國家都將收穫和平的紅利。」與會者也宣布一系列計畫中的經濟協議，包括各國累計尋求購買 40 架波音公司飛機的聲明。
川普以「和平紅利」展望合作前景，但其核心目標明確，希望透過綁定中亞資源，抵禦中國在稀土供應鏈的主導地位，同時削弱俄羅斯傳統影響力。這場「C5+1」高峰會，既是美國補鏈戰略的一步，也是中亞國家在大國角力中尋求平衡的關鍵背景。
