〈焦點股〉緯穎AI伺服器出貨加速 穩居股后無懼大盤震盪走揚

緯穎今天早盤以 4130 元開平盤後走高，盤中最高漲至 4275 元，漲逾 3%，截至上午 10 點，股價暫報 4225 元，漲幅約 2.3%，持續坐穩股后，成交量超過 600 張。不過三大法人近日持續減碼緯穎，連續 6 個交易日賣超，合計賣超 1020 張。