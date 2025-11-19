〈焦點股〉緯穎AI伺服器出貨加速 穩居股后無懼大盤震盪走揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯穎 (6669-TW)AI 伺服器需求暢旺，ASIC 出貨動能強勁，加上通用型伺服器出貨提升，帶動緯穎第三季大賺 154.11 億元，每股純益 82.92 元，創歷史新高，激勵緯穎今 (19) 日無懼大盤震盪走揚，力拚站穩月線。
緯穎今天早盤以 4130 元開平盤後走高，盤中最高漲至 4275 元，漲逾 3%，截至上午 10 點，股價暫報 4225 元，漲幅約 2.3%，持續坐穩股后，成交量超過 600 張。不過三大法人近日持續減碼緯穎，連續 6 個交易日賣超，合計賣超 1020 張。
緯穎第三季受惠 ASIC AI 伺服器出貨表現亮眼，加上新專案 NRE(委託設計服務) 挹注，推升第三季營收 2668.24 億元，稅後純益 154.11 億元，每股純益 82.92 元，皆年增超過 1 倍，創下歷史新高紀錄。
法人指出，緯穎明年持續受惠 AWS Trainium 帶動，且預期 Trainium 3 需求強勁，緯穎身為主要供應商，可望為緯穎帶來明顯成長。
另外，近期緯穎董事會通過發行第二次海外無擔保轉換公司債，發行總額上限暫定為 20 億美元，主要用於美國與墨西哥擴產，因應客戶長期需求成長。
