鉅亨網編輯林羿君 2025-11-07 11:53

川普周四 (6 日) 鬆口，坦言由於他所施加的關稅，美國消費者正「付出一些代價」，為商品支付更高的價格。這是他在言辭上的罕見轉變，首度承認關稅帶來國內成本，儘管他仍堅稱這項政策整體上有利於美國人。

川普不再嘴硬！坦言美國消費者因關稅「付出一些代價」。(圖:shutterstock)

自上任以來，川普一直將關稅作為外交和經濟的手段，並長期聲稱由於這些關稅，是外國將資金投入美國國庫來支付這些稅款。然而，經濟學家指出，關稅最終是由購買商品的消費者所承擔。

美國最高法院的大法官 5 日對川普關稅的合法性表示懷疑，這起案件對川普的執政方式有廣泛影響。川普曾警告，如果法院的裁決剝奪他設定關稅的權力，將是一場災難；他 6 日表示，如果法院的裁決朝那個方向發展，他的政府將需要某種「B 計畫」來應對。

當被問及是否同意美國人正在支付關稅時，川普表示：「不，我不同意。我認為他們也許付了一點。但從整體影響來看，美國人獲益匪淺。」

數月以來，川普一再強調他的觀點，即其他國家才是支付關稅的一方。他對來自中國、加拿大、歐盟以及世界各地其他國家的進口商品徵收關稅。

川普表示，如果將關稅從他慣用的「工具箱」中移除，就會少了一項他用來結束其他國家之間衝突、並為美國帶來經濟公平的工具。美國同時也面臨貿易夥伴所實施的關稅。

川普在談到最高法院可能對他作出不利裁決時表示：「我認為那將對我們的國家造成毀滅性的影響，但我也認為我們必須制定一個『B 計畫』計畫。讓我們拭目以待吧。」