AI沙皇：政府不會紓困AI產業、一家倒了其他公司會補上！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-07 05:48

‌



據《CNBC》報導，川普政府的 AI 與加密貨幣沙皇薩克斯 (David Sacks) 周四 (6 日) 明確表態，聯邦政府不會紓困 AI 產業。此前 OpenAI 財務長曾提及希望建立包含聯邦「支持」的融資生態系統，引發政府是否將介入的討論。

川普政府AI沙皇薩克斯明確表示，聯邦政府不會紓困AI產業。(圖:Reuters/TPG)

薩克斯在社群平台 X 上發文表示：「美國至少有 5 家大型前沿模型公司。如果一家倒閉，其他公司會取而代之。」

‌



薩克斯這番話是回應 OpenAI 財務長 Sarah Friar。她周三表示，希望建立一個融資生態系統，結合私募股權、銀行和聯邦「支持」，協助公司投資基礎設施。

Friar 稍後在 LinkedIn 發文軟化立場，表示 OpenAI 並未尋求政府對其基礎設施承諾的支持。她解釋，自己使用「支持」一詞讓本意變得模糊。

Friar 在貼文中解釋：「從我完整的回答可以看出，我的意思是，美國科技實力要靠真正的工業產能，這需要民間企業和政府共同努力。」