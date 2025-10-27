監院出手了！台電承諾全面精進電網韌性 停電率已較12年前大降65%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-27 10:28

針對監察委員促請檢討供電韌性與復電速度，台電表示將虛心檢討並持續精進，努力提供穩定電力。為因應用電成長，台電近年積極推動變電所設置、設備汰換及系統強化，全面提升電網韌性。近年停電情況明顯下降，2024 年全國配電事故停電件數較 2012 年大幅減少約 65%（超過 1.3 萬件），顯示配電系統穩定度顯著提升，未來仍將持續努力。

台電為防災需求推動電纜地下化，以降低天然災害對供電的影響。地下化雖具提升容量、降低災害停電、強化防災韌性等優點，但因建置成本是架空線路的 8 至 12 倍，且道路主管機關要求孔蓋降埋，致使故障查修難度增加，搶修復電時間平均較未降埋時增加 3.5 小時，故推動規模需審慎評估。此外，地下化工程需配合地方規劃、民眾支持及龐大建設成本，目前難以支應大量工程。

台電說明，自動化饋線能快速偵測判斷故障區段，將復電時間由未自動化時的約 1 小時縮短至 5 分鐘以內。台電持續推動智慧電網建置，目前每條饋線平均自動化開關已達 3.6 具，下游 5 分鐘內復電率由 2019 年 17％提升至 2025 年 9 月的 73.51%，加速縮小停電影響範圍。

台電表示，隨著經濟發展電力需求增加，變電所成為必要設施，但常被視為鄰避設施，導致新建計畫推動不易。為降低疑慮及兼顧景觀公共利益，台電近年從設計、溝通及宣導三方面改善：採取屋內化、地下化設計並結合多目標公共空間；主動與地方溝通並提供友善睦鄰空間；透過第三方科學檢測與公開資訊，說明電磁場安全數據，逐步化解民眾疑慮。