儒鴻Q3純益季增1.7倍 EPS6.02元 通過擴充印尼新廠投資24.7億元
鉅亨網記者彭昱文 台北
成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，稅後純益 16.52 億元，季增 174%、年減 6.9%，每股純益 6.02 元；累計前三季稅後純益 39.32 億元，年減 20.3%，每股純益 14.33 元。
儒鴻也代印尼子公司 PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL 公告，董事會決議擴充印尼新廠投資計劃，投資總金額 8,000 萬美元 (約新台幣 24.7 億元)。
儒鴻第三季營收 96.33 億元，季減 0.9%、年減 4%；毛利率 28.66%，季增 3 個百分點、年減 3.7 個百分點；營業利益 18.4 億元，季增 22.6%、年減 14.8%；營益率 19.1%，季增 3.66 個百分點、年減 3.92 個百分點。
累計儒鴻前三季營收 287.25 億元，年增 5.4%、毛利率 28.15%，年減 3.08 個百分點；營業利益 53.16 億元、年減 9.6%；營益率 18.5%，年減 3.08 個百分點。
