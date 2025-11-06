search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

儒鴻Q3純益季增1.7倍 EPS6.02元 通過擴充印尼新廠投資24.7億元

鉅亨網記者彭昱文 台北


成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，稅後純益 16.52 億元，季增 174%、年減 6.9%，每股純益 6.02 元；累計前三季稅後純益 39.32 億元，年減 20.3%，每股純益 14.33 元。

cover image of news article
儒鴻Q3純益季增1.7倍EPS6.02元 通過印尼擴充投資計畫。(鉅亨網資料照)

儒鴻也代印尼子公司 PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL 公告，董事會決議擴充印尼新廠投資計劃，投資總金額 8,000 萬美元 (約新台幣 24.7 億元)。


儒鴻第三季營收 96.33 億元，季減 0.9%、年減 4%；毛利率 28.66%，季增 3 個百分點、年減 3.7 個百分點；營業利益 18.4 億元，季增 22.6%、年減 14.8%；營益率 19.1%，季增 3.66 個百分點、年減 3.92 個百分點。

累計儒鴻前三季營收 287.25 億元，年增 5.4%、毛利率 28.15%，年減 3.08 個百分點；營業利益 53.16 億元、年減 9.6%；營益率 18.5%，年減 3.08 個百分點。

文章標籤

儒鴻成衣紡織印尼

相關行情

台股首頁我要存股
儒鴻407-0.73%
美元/台幣30.950-0.01%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty