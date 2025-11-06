search icon



AIT：台灣機械業者可協助美國再度工業化 發展國防有助台灣提升產業韌性

鉅亨網記者黃皓宸 台北


台灣機械公會今 (6) 日舉辦「80 周年慶酒會」，總統賴清德出席時，提及台灣機械業者面臨美國關稅困境，政府將爭取關稅調降，也強調政府在 2030 年將國防預算提高至 GDP 5%，呼籲機械業者能「工業報國」投入國防工業。美國在台協會 (AIT) 處長谷立言也表示，機械業者可協助美國再度工業化，台灣發展國防產業，也有助於台灣提升產業韌性。

cover image of news article
AIT：台灣機械業者可協助美國再度工業化，發展國防產業有助台灣提升產業韌性。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

谷立言在致詞時也恭賀機械公會在 80 年中，不僅推動了台灣科技業進步發展， 也扮演了關鍵角色，到今日台灣已擁有了完整的機械產業。谷立言希望美台關係能夠持續緊密結合，對機械公會會員來說，也有龐大的商機。


谷立言指出，機械業若協助美國建立非紅供應鏈，也能加強台灣國防基礎，讓美國再度工業化，特別是建造 AI 相關基礎設施，美國需要許多自動化設備與工具機，不論透過進出口，還是以投資方式參與，美國都非常歡迎，機械公會具備良好條件，為美台信賴及零組件來打造安全供應鏈，包括無人機系統產業，或稀土開採、加工也是值得投資領域。

谷立言直言，台灣擁有完整機械業生態圈，吸引美國企業投資，多年來台美深化半導體、資安領域合作，而美台經貿關係正邁向黃金時代，美方也認為拓展台灣的國防基礎，對於維護區域和平很重重要，

谷立言也強調，台灣擁有完整機械業生態圈，也吸引美國企業來台投資，多年來台美深化半導體、資安領域合作，而美台經貿關係正在邁向全新的黃金時代，目前台灣在 2030 年要將國防預算提升到佔 GDP 5%，美方非常期待，也因為台灣工業製造實力堅強，他認為台灣很有機會轉成生產國防、軍民產業的生產中心，若結合美國創意與台灣的精密工程，將有助於台灣提升產業韌性。

 

機械公會總統府國防工業AI美國關稅衝擊美國在台協會

