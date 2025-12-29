鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 06:00

南韓總統李在明今 (29) 日重返原總統府青瓦台辦公，終結龍山總統府近三年半的「龍山時代，此舉被視為對前政府政策的重大調整，標誌著中斷 1159 天的青瓦台政治中樞功能重啟。

《韓聯社》報導，根據安排，龍山總統府的「鳳凰旗」今日零時降下，青瓦台標誌性藍白太極旗同步升起，總統辦公室名稱恢復為「青瓦台」，官方標誌亦啟用傳統設計。李在明當天將從龍山國防部舊址遷至青瓦台主樓辦公，但因官邸修繕工程延期，其本人需暫居漢南洞私宅，每日往返通勤。

‌



通勤路線選擇成為焦點。總統室規劃的三條路線均須穿越首爾市中心早高峰擁堵路段，其中經獎忠體育館、興仁之門的線路相對通暢，但仍須通過栗谷隧道這一潛在堵點。

警衛部門承諾優化車輛調度，採用小型車輛並縮減交通管制範圍，力求降低對市民出行的影響。

青瓦台官邸修繕進度落後也加劇通勤難題。南韓總統秘書室長姜勳植上周三 (24 日) 透露，因建築具備防彈結構(牆體厚達 1 公尺含鋼筋層)，修復難度遠超預期，工期從原定數月延長至明年 3 月，這意味著李在明至少需忍受兩個月跨區通勤。

青瓦台自 1948 年起作為韓國權力象徵，尹錫悅 2022 年將其改為公園並向公眾開放。此次回歸被解讀為李在明與前政府的切割姿態。

值得注意的是，李在明長期主張將總統府遷至行政首都世宗市，曾向幕僚表示「或將在世宗完成任期」，使得青瓦台時代的延續性仍存變數。