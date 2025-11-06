台灣10月CPI年增率1.48% 惟豬肉年漲9%且尚未反映非洲豬瘟

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-06 18:33

主計總處今 (6) 日公布 10 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 1.48%，連續 6 個月低於 2% 通膨警戒線，其中，豬肉年漲 9.07%、創 20 個月最大漲幅，但主計總處指出，近日的非洲豬瘟疫情尚未反映在此次數據上，且在政府控制供需下，後續公布數據應不會有太大波動。

整體來看，10 月 CPI 年增 1.48%，主要是因肉類和外食費等食物類價格持續上漲，以及房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，臺鐵調漲票價，台電調漲電價和增訂底度費用等，再加上娛樂服務費因今年 10 月連假較多，旅遊團費及住宿費調漲，與個人照顧服務加贈禮金因中秋所在月份不同等暫時性因素影響。

不過，蔬果因去年比較基期較高 (山陀兒颱風侵襲)，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票和油料費下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 1.68%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 1.84%。

就 368 個查價項目群來看，價格上漲較多的有木瓜漲 33.80%、金飾及珠寶漲 29.50%、火車票漲 9.17%、豬肉漲 9.07%、汽車保養及修理漲 6.28%、中式早點漲 5.35%、住宅管理費漲 5.32%、家庭用電漲 5.24%、胃腸藥漲 4.39%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 4.28%、國外旅遊團費漲 3.84%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.52%、國中課業補習費漲 3.22%、診所掛號費漲 2.96% 等。

若以七大類中變動來看，雜項類漲 3.18% 最多，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 10.65%，以及個人照顧服務費上漲 2.41% 所致。

其次為食物類漲 2.02%，主因豬肉價格仍高，上漲 5.43%，蛋類、穀類及其製品 (如米、麵包)、外食費也分別上漲 6.69%、3.88%、3.56%，惟蔬果因上年山陀兒颱風，基數較高，價格分別下跌 4.93% 及 1.33%，抵銷部分漲幅。

居住類漲 2.00%，主因房租、家庭管理費用和電費各漲 2.14%、5.57%、5.24%。

醫藥保健類漲 1.75%，主因部分醫療院所調升掛號費及病房自付費，醫療費用上漲 1.80%。

教養娛樂類漲 1.44%，反映旅遊團費及旅館住宿費等娛樂服務價格上漲，加上補習及學習費也漲 2.48%。

交通及通訊類跌 1.40%，則是因油料費隨國際油價下跌 6.21%，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌 2.88%，機票跌 2.18%，惟火車票、交通工具零件及維修費分別上漲 9.17%、4.58%，抵銷部分跌幅。