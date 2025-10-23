非洲豬瘟破功牽動民生物價？楊金龍：豬肉需求下滑 估短期不影響CPI
鉅亨網記者陳于晴 台北
台灣非洲豬瘟防疫破功，央行總裁楊金龍今 (23) 日赴立法院財政委員會進行業務報告，並備質詢，立委關切原先豬肉價格就已偏高，未來是否進一步推升民生物價？楊金龍指出，雖然豬肉供給量下滑，但民眾需求也同步減少，價格自然長不上去，評估短期不至於影響 CPI，央行報告預期今年台灣 CPI 年增率不超過 2%，明年持續下降。
台中一處養豬場檢出首例非洲豬瘟病毒陽性反應，目前定調為疑似案例，正依照世界動物衛生組織建議進行病毒株分離，才能確認是否為首發案例。為防止疫情擴散，農業部針對案場進行預防性撲殺 195 頭豬隻、移動管制、回溯調查車輛及人員，且全面禁止廚餘養豬，全國昨 (22) 日中午起豬隻禁運禁宰 5 天，並暫停豬肉出口。
立委關注非洲豬瘟議題，是否有可能推升民生物價上漲？楊金龍表示，央行內部昨日第一時間就有展開討論，一開始認為供給減少，確實可能導致價格上漲，但考量消費者對於豬肉的需求量也將隨之下降，「需求沒有，價格自然就漲不上去了」。
楊金龍說，央行目前評估對於短期 CPI 沒有影響，未來仍將持續關注非洲豬瘟與物價變化。
央行業務報告指出，今年 6 月 CPI 年增率降至 1.36%；7 月起，受颱風豪雨影響，食物類價格漲幅擴大，CPI 年增率回升，至 8 月為 1.60%；9 月則回降至 1.25%，漲幅係 2021 年 4 月以來最低，主因汽機車價格下跌，以及食物類價格漲幅縮小。不含蔬果及能源之核心 CPI 年增率亦降為 1.46%。
央行預期下半年蔬果等食物類價格居高，惟原油等國際商品價格震盪走低，進口物價大幅下降，加上部分商品免徵或減徵貨物稅，今年 9 月央行預測全年台灣 CPI 及核心 CPI 年增率分別為 1.75%、1.67%。整體而言，央行預期今年台灣 CPI 年增率降至 2% 以下，明年續降。
