可成受惠匯損回沖Q3轉盈EPS 4.62元 多元領域明年逐步貢獻
鉅亨網記者劉玟妤 台北
機殼廠可成 (2474-TW) 今 (6) 日召開法說會，受惠匯損回沖，第三季稅後純益 28.83 億元，由虧轉盈，每股純益 4.62 元。董事長洪水樹表示，可成積極切入多元領域，包括 AI 伺服器、半導體設備、醫療、無人機等都有新進展，看好明年開始逐步貢獻業績
可成第三季營收 48.61 億元，季減 4.4%，年減 5%；毛利率 28.6%，季減 1.9 個百分點，年減 5.9 個百分點；營益率 15.2%，季減 2.6 個百分點，年減 8.2 個百分點；稅後純益 28.83 億元，較第二季轉盈，年增 1.01 倍，每股純益 4.62 元。
可成說明，受到供應鏈提前備貨，旺季拉貨不如預期，且部分抵銷來自醫療新領域的貢獻，導致第三季營收衰退。不過新台幣兌美元匯價貶值，累計近 2%，產生業外匯兌收益 9.55 億元，使得第三季獲利季對季轉盈。
可成今年前三季營收 142.96 億元，年增 6.3%；毛利率 31.2%，年減 1.3 個百分點；營益率 17.5%，年減 0.6 個百分點；稅後純益 47.69 億元，年減 49.5%，每股純益 7.45 元。
可成表示，受惠醫療新領域貢獻，帶動前三季營收成長。然而，新台幣兌美元匯價升值，累計超過 7%，前三季產生業外會對損失達 18.75 億元，拖累前三季活力表現，年減近 5 成。
洪水樹說「今年是逆風而行的一年」，美國關稅政策搖擺不定，加上匯率大幅震盪，除牽動全球供應鏈，也改變產業傳統季節性。不過可成持續深化新領域布局，積極推動轉型，並已陸續取得進展，相關效益可望在明年逐步顯現。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 可成受惠醫療領域挹注 今年前三季營收142億年增6%
- 洪水樹：今年醫療、半導體、航太等新事業營收比重達兩位數
- 建準看好各事業群明年成長 水冷板明年Q1量產
- 〈焦點股〉台股再度閃現28檔千金股 勤誠飆天價和台達電聯手打關戰千元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告