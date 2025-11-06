可成受惠匯損回沖Q3轉盈EPS 4.62元 多元領域明年逐步貢獻

機殼廠可成 ( 2474-TW ) 今 (6) 日召開法說會，受惠匯損回沖，第三季稅後純益 28.83 億元，由虧轉盈，每股純益 4.62 元。董事長洪水樹表示，可成積極切入多元領域，包括 AI 伺服器、半導體設備、醫療、無人機等都有新進展，看好明年開始逐步貢獻業績

洪水樹說「今年是逆風而行的一年」，美國關稅政策搖擺不定，加上匯率大幅震盪，除牽動全球供應鏈，也改變產業傳統季節性。不過可成持續深化新領域布局，積極推動轉型，並已陸續取得進展，相關效益可望在明年逐步顯現。