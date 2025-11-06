search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

統一Q3每股稅後賺進1.06元 前三季EPS爲2.93元

鉅亨網記者張欽發 台北


食品業龍頭統一 (1216-W) 今 (6) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益爲 59.95 億元，季增 8.75%，年減 1.54%，單季每股純益 1.06 元；2025 年 1-9 月稅後純益 166.65 億元，年減 4.95%，每股純益爲 2.93 元。

cover image of news article
統一董事長羅智先。(鉅亨網記者張欽發攝)

統一企業指出，統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長，獲利衰減主要受到咖啡豆成本飆漲及電商事業正處於整頓狀態因素。


統一 2025 年第三季營收 1763.26 億元，毛利率 33.51%，季減 0.29 個百分點，年增 0.52 個百分點，第三季稅後純益爲 59.95 億元，季增 8.75%，年減 1.54%，單季每股純益 1.06 元。

統一 2025 年 1-9 月營收 5151.64 億元，毛利率爲 33.49%，年增 0.43 個百分點，稅後純益 166.65 億元，年減 4.95%，每股純益爲 2.93 元。

統一轉投資的統一中控 2025 年 1-3 季稅後純益達人民幣 20.13 億元，年增 23.1%，創下同期新高。統一中控獲利成長主要在營收穩定成長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體的營運效益提升。

文章標籤

統一營收統一中控EPS

相關行情

台股首頁我要存股
人民幣/美元0.1404+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty