統一Q3每股稅後賺進1.06元 前三季EPS爲2.93元

食品業龍頭統一 (1216-W) 今 (6) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益爲 59.95 億元，季增 8.75%，年減 1.54%，單季每股純益 1.06 元；2025 年 1-9 月稅後純益 166.65 億元，年減 4.95%，每股純益爲 2.93 元。

統一企業指出，統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長，獲利衰減主要受到咖啡豆成本飆漲及電商事業正處於整頓狀態因素。

統一轉投資的統一中控 2025 年 1-3 季稅後純益達人民幣 20.13 億元，年增 23.1%，創下同期新高。統一中控獲利成長主要在營收穩定成長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體的營運效益提升。