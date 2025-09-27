鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-27 17:30

‌



統一企業慈善事業基金會連袂36企業 舉辦「黃金鑽石婚․牽手情—99圓夢」，中爲總幹事凃忠正。(圖：統一提供)

統一企業 (1216-TW) 慈善事業基金會今 (27) 日在嘉義縣中正大學體育館，舉辦「黃金鑽石婚․牽手情—99 圓夢」活動。悠揚的音樂聲響起，110 對銀髮佳偶們在 OPEN 小將、萊恩及統一獅職棒球星 + UG 伴郎伴娘引領下，攜手步上紅毯。110 對銀髮佳偶接下賀匾，現場所有來賓及家屬約 2,000 人，共同見證這段情牽近一甲子的美滿婚姻。

統一企業集團今天的此一活動，共表揚了結縭 53 年以上的黃金鑽石婚楷模 110 對，家屬們攜家帶眷闔家參與，氣氛熱絡，處處洋溢著幸福與溫馨。藉由活動的舉辦，除見證 110 對長輩珍惜婚姻的態度及感情，以為現代年輕夫妻們典範之外，亦讓婚齡超過半世紀的幸福美滿佳偶，因 20、30 年代無法穿白紗出嫁而遺憾的阿嬤們一圓婚紗夢。

‌



初次穿上白紗的阿嬤，眼角泛著淚光，激動地說：「活到這麼大年紀，沒想到還能有機會穿上婚紗，和老伴一起走紅毯，心裡滿是歡喜與感動」許多阿嬤也分享，穿上白紗有著截然不同的體驗，既緊張又興奮，「前一晚甚至因太期待而難以入睡」。在儀式中，阿公親手為阿嬤配戴新娘頭花，寓意開枝散葉、子孫綿延。隨後並邀請三對婚齡最長的佳偶共同切下三層結婚蛋糕，把現場氣氛推向最高潮，洋溢著溫馨與喜悅。

統一企業慈善事業基金會 舉辦「黃金鑽石婚․牽手情—99 圓夢」活動。(圖：統一提供)

統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正表示，這次活動能順利的開辦，要感謝各界人士和集團內部各個關係企業的鼎力贊助。在籌備過程中，主辦方及贊助廠商從活動流程的規劃、報名對數、婚紗、梳妝，到如何做好各個環節的服務等無不絞盡腦汁、反覆溝通，琢磨推敲。

同時為了增添活動現場歡樂有趣的氣氛，統一社福會還特別前往阿公阿嬤府上拍攝溫馨有趣的短片，也規劃了現場直播阿公阿嬤梳妝打扮的畫面，供參加盛會的全體嘉賓觀賞，希望能讓阿公阿嬤、家屬以及與會的所有的來賓們增加闔家同樂的氣氛。

本次活動為統一社福會歷年來舉辦過最盛大之公益活動，參與的單位為歷年最多，動員的人力亦為歷年之最。集結了國立中正大學、統一企業 (股) 公司、統一超商 (股) 公司、統一綜合證券 (股) 公司、統昶行銷 (股) 公司、統一棒球隊 (股) 公司、南聯國際貿易 (股) 公司、統一速邁 (股) 公司、統一精工 (股) 公司、德記洋行 (股) 公司、統清 (股) 公司、樂清 (股) 公司、家福 (股) 公司、財團法人家樂福文教基金會、統一生機 (股) 公司、統一超食代 (股) 公司、嘉義法國台北婚紗、嘉義 KOSIR 攝影棚、新營 / 紐約時尚精品婚紗、維也納婚紗、皇家結婚用品百貨、聖保羅企業 (股) 公司、花仙子花藝設計專門店、正大藝術社、中華聖母基金會、金星視覺 (股) 公司，國立嘉義高級家事職業學校、私立崇仁醫護管理專科學校、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院、中華婚慶文創產業聯合會、古辛素食食品 (股) 公司、康世德美生物科技有限公司、橘點子 (股) 公司、臺南市攝影商業同業公會、社團法人高雄市珕濟關懷協會、世唯食品有限公司 (共 36 家) 共襄盛舉，足見台灣社會處處充滿著溫情。

另外，凃忠正總幹事表示，基金會成立 47 年以來，服務內容除了急難救助的業務外，在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面也投入了相當多的服務及資源，此次「黃金鑽石婚․牽手情— 99 圓夢活動」的籌辦，一方面是以實際的行動響應政府對老人族群的關懷，善盡社會企業的責任，另一方面更希望通過集團與異業相結合的方式，共同喚起社會大眾對台灣已邁入高齡社會之後老人照顧問題的重視。