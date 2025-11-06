世芯-KY Q4營收續弱 3奈米AI晶片明年Q2量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-06 17:39

‌



ASIC 大廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長暨總經理沈翔霖表示，第四季營收將小幅下滑，但受 NRE 占比提升帶動，毛利率可望再優於上季，明年則看好北美大客戶的 3 奈米 AI 晶片將在第二季導入量產，將推升全年營收與獲利顯著優於今年。

世芯董事長沈翔霖。(鉅亨網資料照)

沈翔霖指出，與大客戶合作的 3 奈米專案已完成設計驗證，也已下晶圓訂單，量產時程維持不變，預計將於明年第二季正式量產，公司在車用領域也有斬獲，預計第四季底開始量產，可望與 AI 晶片成為明年營收成長動能，公司也持續推進下一代產品設計。

‌



沈翔霖表示，2 奈米案件在本季開始貢獻 NRE 營收，隨著製程節點進入 2 奈米世代，HPC 設計複雜度大幅提升，單一專案需整合多晶片與異質架構，公司採取「開放生態系」策略，攜手全球多家夥伴共同開發完整高效的設計方案，以區隔於同業封閉式垂直整合模式。近幾季生態圈快速擴張，吸引更多夥伴。