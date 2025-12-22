鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-22 19:11

安國 (8054-TW) 與安格 (6684-TW) 今 (22) 日同步召開法說會，分別在 ASIC 設計服務與 AI 視覺、高速傳輸領域展現轉型成果。安國看好，隨著先進製程 ASIC 專案陸續認列、新專案啟動，未來營收將大幅成長；安格則宣布財務體質已有根本性改變，獲利能力大幅提升，加上「AI 之眼」生態系布局，為未來營運成長奠定基礎。

安國指出，隨著轉型 ASIC 設計服務成效逐步顯現，11 月營收達 3.9 億元，月增 88.61%、年增 37.32%，單月營收創下歷史新高；累計今年前 11 月合併營收達 24.91 億元，年增 28.26%，大幅成長主要受惠於 ASIC 晶圓量產增加，以及 4 奈米專案近期開始貢獻 NRE (委託設計) 收入。

安國進一步指出，自去年底完成與星河的簡易合併後，整合綜效持續發酵，今年在 ASIC 設計服務領域斬獲頗豐，營收明顯優於去年。公司目前聚焦於先進製程與高速運算相關專案，涵蓋 CPU、AI 與礦機晶片，製程節點包括 3 奈米、4 奈米與 7 奈米等指標性專案，隨著專案進度推進，後續營收動能可望持續釋放。

在技術布局方面，安國身為 Arm Total Design Partner 設計服務體系的重要成員，具備 Arm CSS 系列最高等級 CPU 平台的設計與整合能力。今年也展示最新 Arm 架構 CSS V3 八核心 CPU 模擬平台，鎖定 AI 與 HPC 伺服器應用。

安國自家 CPU 預計明年於台積電 (2330-TW)(TSM-US) 3 奈米製程投片，並符合 Arm 小晶片系統架構 (Chiplet System Architecture)，可望為全球 AI 與 HPC 伺服器市場提供具備能效與成本優勢的 Arm-based CPU Chiplet 解決方案。

安格方面，董事長羅森洲與總經理藍世旻於法說會中宣布，公司已完成營運體質的結構性調整，透過嚴格成本控管與營運費用優化，獲利能力顯著改善，正式達成轉虧為盈，並維持健康的資產負債結構與充足現金水位。

在穩固財務基礎之上，安格正式啟動以「AI 之眼」為核心的成長策略，於生態系中扮演「神經傳導與運算」關鍵角色，提供高速傳輸介面與 AI 運算加速技術。

為打造從影像感知到 AI 認知的端到端解決方案，安格亦引進輝達 (NVDA-US) 在台灣唯一的視覺鏡頭菁英合作夥伴欣普羅 (6560-TW)，強化解決方案與 NVIDIA Jetson 及次世代 Thor 平台的整合能力，應用場域涵蓋無人機、自主移動機器人 (AMR) 與 Physical AI 等高階市場。

此外，安格同步布局第二成長引擎，透過策略性投資切入由 AI 伺服器與 HPC 驅動的高速傳輸市場，採取「利基切入、跨代佈局」策略，加速產品上市時程，搶占市場關鍵窗口期。