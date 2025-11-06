宏達電10月營收年減14.5% 攜手日本富士軟體推動漁業轉型

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-06 16:40

‌



VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告 10 月營收 1.9 億元，月減 36.8%、年減 14.5%，累計前十月營收 23.1 億元，年減 2%；宏達電近期積極佈局通訊及軟硬體技術，在日本、台灣皆有新專案推進。

宏達電10月營收1.9億元 攜手日本富士軟體推動漁業轉型。(圖：shutterstock)

宏達電旗下專注 5G 與未來通訊技術的 G REIGNS 智宏網於「2025 關西製造週」宣布與日本系統整合商富士軟體（Fujisoft）合作，推動日本遠洋漁業數位轉型，透過結合 5G 專網與 Starlink 低軌道衛星網路進行概念驗證（PoC），在遙遠海域中實現高速穩定通訊，協助漁船即時傳輸高畫質影像與語音訊息，大幅提升作業安全與效率。

‌



HTC G REIGNS 亦於展會中展示最快可於 15 分鐘內完成佈建的 AI 5G 行動專網，適合展演或救災等臨時通訊場域。

同時，最新的遠洋漁業的概念驗證（PoC）合作，彰顯台灣技術在跨國應用落地上的突破性進展。本次由經濟部率領的「5G TEAM TAIWAN」共同參展，展現台灣 5G 產業從核心網路、基地台到應用端的完整生態鏈與國際競爭力，為全球漁業智慧化與永續發展開啟新契機。

宏達電旗下 3D 沉浸式網路生態 VIVERSE 宣布舉辦首屆全球大專院校黑客松競賽「VIVERSE Spark」，邀請世界各地學生團隊以 VIVERSE 為舞台共創沉浸式體驗世界，展現 XR 與 Web 技術的創新潛能。參賽團隊將以沉浸式故事敘事、遊戲體驗與社交互動為主題，實際操作 3D 內容創作與 WebXR 技術應用，體現沉浸式內容開發的跨域整合能力。

VIVERSE 為基於網頁的開放平台，支援多款主流 WebXR 引擎與 PlayCanvas 免程式設計環境，使用者無需程式背景，即可在 VIVERSE 中創作並發布共享沉浸式體驗內容。HTC 表示，將持續推動沉浸式內容生態的多元發展，培養新世代 3D 沉浸式體驗人才。目前已有來自美國與亞洲多所知名學府參與，包括 UC Berkeley、Carnegie Mellon University、國立清華大學與國立高雄大學等。

在地球永續議題上，宏達電宣布全面導入「內部碳定價（Internal Carbon Pricing, ICP）」制度，以「影子碳價（Shadow Pricing）」為核心運作模式，將碳排放成本正式納入企業決策流程，強化永續治理與氣候風險管理。制度聚焦四大核心作用：一是推動能源效率與低碳投資；二是增強決策與風險管理能力。