營收速報 - 金居(8358)10月營收7.01億元年增率高達34.13％
今年1-10月累計營收為64.13億元，累計年增率13.76%。
最新價為227元，近5日股價上漲1.75%，相關電子零組件類指數上漲1.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3231 張
- 外資買賣超：+617 張
- 投信買賣超：+2283 張
- 自營商買賣超：+331 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|7.01億
|34%
|5%
|25/9
|6.71億
|15%
|1%
|25/8
|6.61億
|9%
|2%
|25/7
|6.51億
|8%
|-3%
|25/6
|6.71億
|2%
|1%
|25/5
|6.66億
|10%
|0%
金居(8358-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
