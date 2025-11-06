營收速報 - 金居(8358)10月營收7.01億元年增率高達34.13％

〈MSCI調整〉標準型指數新增致茂、貿聯等6檔 宏碁、友達等7檔out

【雙兆定局】9,000億引燃4兆投資！政府政策下的投資機會

日產970億日元賣掉橫濱總部大樓 買家金主是台灣人

Meta華人太多了！外籍員工崩潰：不懂中文就像局外人