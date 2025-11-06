search icon



營收速報 - 金居(8358)10月營收7.01億元年增率高達34.13％

鉅亨網新聞中心


金居(8358-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣7.01億元，年增率34.13%，月增率4.6%。

今年1-10月累計營收為64.13億元，累計年增率13.76%。

最新價為227元，近5日股價上漲1.75%，相關電子零組件類指數上漲1.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3231 張
  • 外資買賣超：+617 張
  • 投信買賣超：+2283 張
  • 自營商買賣超：+331 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 7.01億 34% 5%
25/9 6.71億 15% 1%
25/8 6.61億 9% 2%
25/7 6.51億 8% -3%
25/6 6.71億 2% 1%
25/5 6.66億 10% 0%

金居(8358-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

