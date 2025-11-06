search icon



營收速報 - 台火(9902)10月營收8,187萬元年增率高達536.88％

鉅亨網新聞中心


台火(9902-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣8,187萬元，年增率536.88%，月增率1127.82%。

今年1-10月累計營收為2.16億元，累計年增率16.61%。

最新價為16.2元，近5日股價下跌-3.95%，相關其 他下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-429 張
  • 外資買賣超：-439 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 8,187萬 537% 1128%
25/9 667萬 179% -44%
25/8 1,188萬 397% 396%
25/7 240萬 -34% -39%
25/6 394萬 -76% -89%
25/5 3,650萬 1432% 287%

台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

