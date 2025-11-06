營收速報 - 台火(9902)10月營收8,187萬元年增率高達536.88％
台火(9902-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣8,187萬元，年增率536.88%，月增率1127.82%。
今年1-10月累計營收為2.16億元，累計年增率16.61%。
最新價為16.2元，近5日股價下跌-3.95%，相關其 他下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-429 張
- 外資買賣超：-439 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|8,187萬
|537%
|1128%
|25/9
|667萬
|179%
|-44%
|25/8
|1,188萬
|397%
|396%
|25/7
|240萬
|-34%
|-39%
|25/6
|394萬
|-76%
|-89%
|25/5
|3,650萬
|1432%
|287%
台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
