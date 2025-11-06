jpp-KY董座：訂單太多 明年資本支出高於今年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-06 15:53

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 董事長鍾國松今 (6) 日指出由於「訂單太多了」，今年資本支出約 4 億元，明年還會比今年更高達 4 億元以上，以因應蓋新廠、導入新設備的需求，樂觀看明年業績將維持逐季往上趨勢，更已看到在強勁訂單持續湧入下，「也許 3-5 年後廠房又不夠用」，「可以確定未來發展將會很快」。

jpp-KY董事長鍾國松。(鉅亨網資料照)

而在積極鎖定的航太市場，鍾國松則透露，除了已併購 4 家法國子公司，預計 12 月將在法國簽一個 MOU，「航太有大客戶，將來就會發展很快 」， 未來是透國法國分公司是在前端打業務，製造基地則在泰國。

除了航太業務漸入佳境，jpp AI 相關業務相當火熱，提供的 AI 伺服器電源機構件、伺服器機殼、機櫃等產品出貨暢旺，是近幾個月營收不斷創高的功臣，鍾國松表示，未來新廠開出後，櫃體將再增加 20% 以上的產能，沖壓因訂單太多了，勢必也要跟著客戶擴產，預計 2 月再進 14 台沖床，使產能再增 30%。