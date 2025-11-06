search icon



聯詠Q4營收再降6-10% 4奈米ASIC年底前設計定案

鉅亨網記者魏志豪 台北


驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今日召開法說會，副董事長暨總經理王守仁表示，第四季除平板外，其他應用需求多持平至下滑，因此營收將持續季減 6-10%，展望明年，則看好有不少新品推出，加上 4 奈米 AI ASIC 將在年底完成設計定案，都將是明年成長動能。

cover image of news article
聯詠。(鉅亨網資料照)

聯詠預估，以美元兌新台幣 30.5 匯率換算，第四季營收 220-230 億元，季減 6-10%，毛利率 35-38%，營益率 14.5-17.5%。


從各應用來看，王守仁說，電視需求略減；顯示器生產下修，尤其筆電需求下降較多，僅平板需求有回升；手機則因中國手機市場需求持平，TDDI 需求有增、 OLED 驅動 IC 減少，車載需求持平。

市場關注 ASIC 布局，王守仁指出，聯詠將在今年底完成 4 奈米 SoC 的設計定案 (Tape out)，將結合 Arm 生態系與台積電的先進製程、先進封裝產能支持，給予客戶彈性服務，目前聯詠整合 AI 功能產品 ASIC 營收占比已達 20%，未來也將聚焦機器視覺、安控後台的應用，看好 AI 功能相關產品持續成長。

聯詠第四季下滑ASICAI法說

