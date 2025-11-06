聯詠Q4營收再降6-10% 4奈米ASIC年底前設計定案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-06 17:54

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今日召開法說會，副董事長暨總經理王守仁表示，第四季除平板外，其他應用需求多持平至下滑，因此營收將持續季減 6-10%，展望明年，則看好有不少新品推出，加上 4 奈米 AI ASIC 將在年底完成設計定案，都將是明年成長動能。

聯詠。(鉅亨網資料照)

從各應用來看，王守仁說，電視需求略減；顯示器生產下修，尤其筆電需求下降較多，僅平板需求有回升；手機則因中國手機市場需求持平，TDDI 需求有增、 OLED 驅動 IC 減少，車載需求持平。