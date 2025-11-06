營收速報 - 今國光(6209)10月營收4.06億元年增率高達95.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為28.35億元，累計年增率45.14%。
最新價為47.8元，近5日股價上漲2.18%，相關光 電 業下跌-2.69%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+222 張
- 外資買賣超：+451 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-229 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4.06億
|96%
|10%
|25/9
|3.68億
|102%
|37%
|25/8
|2.69億
|50%
|-1%
|25/7
|2.71億
|66%
|9%
|25/6
|2.50億
|42%
|4%
|25/5
|2.39億
|15%
|-4%
今國光(6209-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
