鉅亨速報

營收速報 - 鑫龍騰(3188)10月營收4.08億元年增率高達823.33％

鉅亨網新聞中心


鑫龍騰(3188-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4.08億元，年增率823.33%，月增率-22.07%。

今年1-10月累計營收為22.94億元，累計年增率65.6%。

最新價為28.5元，近5日股價下跌-2.33%，相關建材營造股價指數下跌-0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-57 張
  • 外資買賣超：-53 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4.08億 823% -22%
25/9 5.23億 628% -11%
25/8 5.85億 328% 24%
25/7 4.72億 138% 547%
25/6 7,295萬 -29% 68%
25/5 4,339萬 -71% 54%

鑫龍騰(3188-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

