營收速報 - 鑫龍騰(3188)10月營收4.08億元年增率高達823.33％
今年1-10月累計營收為22.94億元，累計年增率65.6%。
最新價為28.5元，近5日股價下跌-2.33%，相關建材營造股價指數下跌-0.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-57 張
- 外資買賣超：-53 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4.08億
|823%
|-22%
|25/9
|5.23億
|628%
|-11%
|25/8
|5.85億
|328%
|24%
|25/7
|4.72億
|138%
|547%
|25/6
|7,295萬
|-29%
|68%
|25/5
|4,339萬
|-71%
|54%
鑫龍騰(3188-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
