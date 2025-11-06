search icon



營收速報 - 金雨(4503)10月營收7,257萬元年增率高達152.42％

鉅亨網新聞中心


金雨(4503-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣7,257萬元，年增率152.42%，月增率-4.55%。

今年1-10月累計營收為5.98億元，累計年增率134.06%。

最新價為52.7元，近5日股價上漲3.88%，相關電機機械股價指數下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+239 張
  • 外資買賣超：+240 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 7,257萬 152% -5%
25/9 7,603萬 165% 1%
25/6 7,013萬 251% 16%
25/5 6,027萬 92% 19%
25/4 5,064萬 151% 17%
25/3 4,339萬 152% 4%

金雨(4503-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自動販賣機。電動車輛產業-零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報10月營收金雨

