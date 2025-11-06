營收速報 - 金雨(4503)10月營收7,257萬元年增率高達152.42％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為5.98億元，累計年增率134.06%。
最新價為52.7元，近5日股價上漲3.88%，相關電機機械股價指數下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+239 張
- 外資買賣超：+240 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|7,257萬
|152%
|-5%
|25/9
|7,603萬
|165%
|1%
|25/6
|7,013萬
|251%
|16%
|25/5
|6,027萬
|92%
|19%
|25/4
|5,064萬
|151%
|17%
|25/3
|4,339萬
|152%
|4%
金雨(4503-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自動販賣機。電動車輛產業-零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 精確(3162)10月營收7.08億元年增率高達37.56％
- 營收速報 - 銘異(3060)10月營收3.53億元年增率高達33.14％
- 營收速報 - 智邦(2345)10月營收233.65億元年增率高達114.7％
- 台股2萬8沒站穩 外資連五賣再砍51億 三大法人買超15.81億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇