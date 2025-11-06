營收速報 - 致茂(2360)10月營收23.76億元年增率高達31.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為221.06億元，累計年增率27.3%。
最新價為753元，近5日股價下跌-3.3%，相關其他電子下跌-4.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+453 張
- 外資買賣超：+1831 張
- 投信買賣超：-1326 張
- 自營商買賣超：-52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|23.76億
|32%
|6%
|25/9
|22.38億
|27%
|2%
|25/8
|21.98億
|6%
|11%
|25/7
|19.74億
|10%
|-17%
|25/6
|23.78億
|35%
|22%
|25/5
|19.52億
|-9%
|-8%
致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 君曜12月中旬掛牌上櫃 明年TDDI放量迎大成長
- 鴻海10月營收飆歷史新高！AI伺服器+iPhone 17雙引擎，全年度上看8兆元
- 宏達電10月營收年減14.5% 攜手日本富士軟體推動漁業轉型
- 稜研科技四大產品線明年下半年量產 通吃5G、6G與國防衛星
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇