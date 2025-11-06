search icon



營收速報 - 致茂(2360)10月營收23.76億元年增率高達31.88％

鉅亨網新聞中心


致茂(2360-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣23.76億元，年增率31.88%，月增率6.14%。

今年1-10月累計營收為221.06億元，累計年增率27.3%。

最新價為753元，近5日股價下跌-3.3%，相關其他電子下跌-4.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+453 張
  • 外資買賣超：+1831 張
  • 投信買賣超：-1326 張
  • 自營商買賣超：-52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 23.76億 32% 6%
25/9 22.38億 27% 2%
25/8 21.98億 6% 11%
25/7 19.74億 10% -17%
25/6 23.78億 35% 22%
25/5 19.52億 -9% -8%

致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報10月營收致茂

