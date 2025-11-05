卓揆點出台日合作借力日本設備材料 發展AI四大關鍵技術 打造台灣主權AI

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-05 19:55

行政院長卓榮泰今（5）日接見「全日本台灣連合會回國致敬團」一行時強調，政府將致力「AI 新十大建設」，並發展「矽光子」、「量子科技」、「智慧機器人」、「無人載具」等關鍵技術，並培育更多 AI 人才，創造屬於台灣的「主權 AI」，台灣在高科技製造方面具有優勢，日本則在設備和材料方面領先，彼此如能更密切合作，將能創造加乘效果。

發展4大關鍵技術！卓揆點出台日合作關鍵：借力日本設備材料 打造台灣「主權AI」。(圖：行政院提供)

卓榮泰首先指出，日本新上任的高市早苗首相也延續安倍晉三前首相的路線，曾多次提及台灣是日本珍貴的朋友，企盼維持區域安全，在面對中國強權近年不斷發展軍事的影響之下，相信台灣、日本及韓國如能更緊密合作，將更有助於區域安全及經濟發展。

‌



卓榮泰也向訪賓說明政府刻正推動的重要政策，首先在「AI 新十大建設」方面，總統一直企盼台灣高科技產業能在國際社會持續保持領先地位，政府將全力提升台灣軟體設計能力，發展「矽光子」、「量子科技」、「智慧機器人」、「無人載具」等關鍵技術，並培育更多 AI 人才，創造屬於台灣的主權 AI，同時全面提升及導入國家算力建設，朝世界第 5 名目標邁進，讓 AI 科技應用落實在政府的各項公共服務之中，澈底改變國人生活方式，實現「全民智慧生活圈」願景。

卓榮泰進一步表示，為吸引資金投資台灣，政府已啟動「兆元投資國家發展方案」，鼓勵國際資金流入台灣，協助台灣推動經濟發展、基礎建設、長照服務、興建國宅、教育投入等各層面；此外，政府也積極打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，並在高雄成立示範專區，目前已有 17 家銀行、10 家證券投資信託及證券投資顧問公司、7 家證券商與 4 家保險公司獲准進駐高雄專區試辦業務，讓台灣資本市場呈現全新面貌，進而創造更多金融服務商品。

另一方面，為優化人才，政府亦提出「青年百億海外圓夢基金計畫」，114 年度已協助 1,463 名青年出國深造，期盼他們學成歸國後能夠幫助社會、國家與人民。卓院長也請在場僑界領袖協助照顧前往日本當地深造的青年學子們，共同實現「政府幫青年圓夢，青年幫國家圓夢」目標。