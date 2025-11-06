鉅亨網編輯林羿君 2025-11-06 11:01

日產汽車宣布，已同意 970 億日元（6.3 億美元）的價格，將位於橫濱的全球總部出售給由香港上市汽車零件製造商敏實集團 (00425-HK) 團支持的一個財團。

日產970億日元賣掉橫濱總部大樓 買家金主是台灣人。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，這起收購由私募股權巨擘 KKR 旗下日本不動產部門 JR Management 管理的特殊目的收購公司主導，敏實集團則為其背後金主。

根據公開資料，敏實集團創立於 1992 年，是全球汽車零組件百大供應商，在全球擁有 70 多家工廠，並於 2005 年在香港上市。創辦人秦榮華出生於宜蘭，也是現任工業總會副理事長。

根據日產汽車在文件中的說明，在這項總值 970 億日元的交易中，敏實集團是主要的投資方，而這筆交易是為期 20 年的售後租回協議的一部分，日產將從中認列約 740 億日元的淨利。租賃協議中的出租方為瑞穗信託銀行。

日產表示，這筆款項將用於維持關鍵投資，同時也將有助於內部系統的現代化，並不會影響總部的營運或員工編制。此舉反映了日產在資本效率方面採取了嚴謹的做法，藉由釋放非核心資產的價值，以支持其在充滿挑戰的年度中進行轉型。

日產汽車正透過裁員和關閉工廠來大幅削減成本，以應對 20 多年來最嚴峻的財務困境。日產上週預測，截至 2026 年 3 月的財年，其營業利益將會虧損 2,750 億日元，這是日產先前暫停發布財測後，首次給出的營運展望。出售其位於橫濱河畔的部分辦公大樓或許可以部分緩解虧損。

這家處境艱難的公司，在領導階層更迭頻繁、產品線老化，以及美國和中國市場銷售疲軟的多重影響下，正面臨利潤暴跌和債務堆積如山的窘境。執行長艾斯皮諾薩今年稍早承諾裁員 2 萬人，並將日產的全球製造業務從 17 個地點減少到 10 個地點。