鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-06 10:03

美國空軍全球打擊司令部周三（5 日）從加州范登堡太空軍基地試射一枚未攜帶彈頭的「民兵 3」洲際彈道飛彈。

美軍試射洲際飛彈，提前通報俄羅斯。（圖：央視）

據美國空軍發布的公告，操作人員通過 E-6B 軍機上的機載發射控制系統啟動本次試射，飛彈飛行約 4,200 英里（6,759 公里）後，到達馬紹爾群島一處美軍試驗場。

公告稱，本次試射旨在評估「民兵 3」洲際彈道飛彈系統的可靠性、作戰準備水準等。

「民兵 3」洲際彈道飛彈於 20 世紀 70 年代列裝美軍，目前美國現役共有約 400 枚此型號飛彈。它是美國第三代陸基戰略彈道飛彈，也是美軍現役唯一陸基戰略核武。

美國空軍計劃用新型「哨兵」洲際彈道飛彈取代服役已超半個世紀的「民兵 3」型。但「哨兵」計畫進展不順，美國空軍官員稱「民兵 3」飛彈可能會超時服役到 2050 年，遠遠超過原定 2030 年代退役的時間表。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周三表示，美方在發射「民兵 3」洲際彈道飛彈之前，提前向俄羅斯通報相關訊息，俄方將繼續履行《全面禁止核試驗條約》中規定的義務。

美國總統川普 10 月 30 日曾表示，由於其他國家的試驗計畫，已指示五角大廈對等啟動核武試驗。但美國能源部長賴特在 11 月 2 日說，川普此前下令恢復進行的核試驗，不包括核爆炸。