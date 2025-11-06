鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-06 17:10

日本首相高市早苗周四 (6 日) 表示，日本與美國將共同研究在太平洋的南鳥島附近水域開發稀土礦藏，她指出，共同開發稀土礦物是她與美國總統川普上周會晤時的關鍵議題之一。此次合作的目標是透過確保稀土供應，以對抗中國在該材料上的全球主導地位。

高市早苗：日美將聯手開發南鳥島稀土礦藏 抗衡中國主導地位(圖:REUTERS/TPG)

稀土是製造從汽車到戰鬥機等各種產品所必需的關鍵材料。高市透露，在川普總統訪問東京期間，兩國已簽署了一項關於保障稀土供應的框架協議。根據歐亞集團（Eurasia Group）的資料，雖然美國和緬甸分別控制著全球 12% 和 8% 的稀土開採量，但中國仍主導著全球稀土提取。

南鳥島位於東京東南方約 1900 公里處。高市表示，該島周圍有蘊藏稀土的潛力泥層。根據政府支持的專案執行長指出，調查已證實，在南鳥島附近日本專屬經濟區內 5000 至 6000 公尺深處，存在豐富的稀土泥。

日本政府正在積極推動一項國家專案，以發展國內稀土生產，此舉是強化海洋和經濟安全的廣泛努力之一。