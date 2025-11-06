【ETF觀察】00983A由ARK操盤，顛覆式創新主題正熱？這檔ETF能複製特斯拉奇蹟嗎？
鉅亨研報
一、主動型 ETF 熱潮再起：AI 時代的投資新焦點
AI 與新能源浪潮席捲全球，資金重新聚焦「創新驅動」企業。主動式 ETF 再度成為市場話題，其中 00983A（主動中信 ARK 創新） 以與美國 ARK Investment 合作為亮點，吸引不少長線投資人關注。隨著美國進入降息預期循環、創新科技股估值修正，這類聚焦顛覆式創新的主題型 ETF，正被視為新一輪成長周期的前哨。
二、00983A 亮點：由 ARK 提供投資建議、專注顛覆式創新
00983A 由中信投信發行，並委任 ARK Investment 擔任國外投資顧問。ARK 團隊以「顛覆式創新」為核心策略，曾早期佈局特斯拉、Shopify 等企業，在技術曲線拐點前即率先進場。00983A 投資組合聚焦人工智慧、機器人、自駕車、基因科技等新興產業，前十大成分股包含特斯拉、COIN、Shopify 等具成長潛力的美國公司。這檔 ETF 強調主動式選股與跨產業配置，尋找能重塑產業結構的公司。
三、顛覆式創新的下一站：無人時代、AI 革命啟動？
從無人駕駛、倉儲機器人到 AI 運算平台，顛覆式創新正在重寫產業邏輯。市場預期相關產業至 2030 年仍將保持雙位數成長，00983A 有望成為台股市場中具代表性的 AI 與創新投資指標。
然而，主動型 ETF 的報酬波動也高於平均，投資人如何在 AI 浪潮中拿捏節奏、掌握時機？…>> 立即前往豐雲學堂看更多
