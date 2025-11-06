鉅亨網編輯林羿君 2025-11-06 09:43

超微半導體 (AMD-US) 執行長蘇姿丰在在第三季財報的電話會議上透露，其 Instinct MI308 AI 晶片已獲得出口中國的許可證，但尚未計畫將來自中國的收入計入第四季度財測。該晶片被認為是輝達 H20 晶片的強力競爭者，

出乎意料！超微MI308晶片獲准輸陸 輝達仍深陷僵局。(圖:shutterstock)

與此同時，輝達可以出口到中國的 H20 晶片已遭到中國抵制，中國科技巨頭也被當局指示避買 H20。這使得輝達執行長黃仁勳在 10 月中旬承認，在中國的市占率已經從以前的 95% 掉到 0%。而川習會後，Blackwell AI 晶片能否獲准在中國銷售仍懸而未決，這使得 AMD 在中國市場略佔優勢。

蘇姿丰表示，非常感謝政府對 MI308 許可的支持，已經和潛在客戶接洽，探討整體需求與機會。她強調，整體狀況仍然瞬息萬變，目前尚未有可以預見的確切訂單，「這就是我們沒有將任何 MI308 的營收納入第四季財測的原因。」

Instinct MI308 的具體規格尚未公布。業內推測，為符合美國出口管制要求，參數很可能與輝達 H20 相近。