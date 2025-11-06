OpenAI宣布：全球企業客戶突破100萬！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-06 08:05

作為牽動美股市場起伏的焦點，明星公司 OpenAI 周三（5 日）宣布，全球已經有 100 萬家企業直接使用該公司的服務。

OpenAI宣布全球企業客戶突破100萬。（圖：Shutterstock）

OpenAI 表示，統計口徑包括所有主動為商業用途付費的組織，以及通過開發者平台直接消費模型的企業。OpenAI 在 9 月初曾揭露，包含 ChatGPT 企業用戶和校園版 ChatGPT Edu 的用戶數量破百萬。

OpenAI 說，隨著 ChatGPT 每周活躍用戶超過 8 億人，消費市場廣泛接受也帶動企業採納人工智慧（AI）——企業試用周期變得越來越短、部署阻力越來越小。

OpenAI 稱，目前 ChatGPT for Work 的商業用戶席位數量已經超過 700 萬個。

OpenAI 營運長 Brad Lightcap 曾在 8 月表示，當時席位數量剛超過 500 萬個。也就是說，AI 龍頭的付費 B 端業務在短短兩個月裡激增 40%。其中 ChatGPT Enterprise 席位較去年同期暴增 9 倍。

為了推動企業購買服務，OpenAI 今年推出了一系列面向辦公環境的工具，包括能夠整合「美國釘釘」 Slack、GitHub 數據進行推理的「公司知識庫」，同時提供為企業改善協作環境的 GPT-5 版本。

OpenAI 說，用於代碼生成、重構和工作流自動化的 Codex 模型，近期採用速度暴增，自 8 月以來使用量增長了 10 倍。

OpenAI 稱，思科 (CSCO-US) 已經將 Codex 引入開發工作流，代碼審查時間大幅縮短 50%。