OpenAI宣布：全球企業客戶突破100萬！
鉅亨網編譯鍾詠翔
作為牽動美股市場起伏的焦點，明星公司 OpenAI 周三（5 日）宣布，全球已經有 100 萬家企業直接使用該公司的服務。
OpenAI 表示，統計口徑包括所有主動為商業用途付費的組織，以及通過開發者平台直接消費模型的企業。OpenAI 在 9 月初曾揭露，包含 ChatGPT 企業用戶和校園版 ChatGPT Edu 的用戶數量破百萬。
OpenAI 說，隨著 ChatGPT 每周活躍用戶超過 8 億人，消費市場廣泛接受也帶動企業採納人工智慧（AI）——企業試用周期變得越來越短、部署阻力越來越小。
OpenAI 稱，目前 ChatGPT for Work 的商業用戶席位數量已經超過 700 萬個。
OpenAI 營運長 Brad Lightcap 曾在 8 月表示，當時席位數量剛超過 500 萬個。也就是說，AI 龍頭的付費 B 端業務在短短兩個月裡激增 40%。其中 ChatGPT Enterprise 席位較去年同期暴增 9 倍。
為了推動企業購買服務，OpenAI 今年推出了一系列面向辦公環境的工具，包括能夠整合「美國釘釘」 Slack、GitHub 數據進行推理的「公司知識庫」，同時提供為企業改善協作環境的 GPT-5 版本。
OpenAI 說，用於代碼生成、重構和工作流自動化的 Codex 模型，近期採用速度暴增，自 8 月以來使用量增長了 10 倍。
OpenAI 稱，思科 (CSCO-US) 已經將 Codex 引入開發工作流，代碼審查時間大幅縮短 50%。
其他「典型用戶案例」還包括知名投資機構凱雷。OpenAI 表示，通過近期剛發布的企業智慧體建構平台 AgentKit，凱雷將多智慧體盡職調查框架的開發時間縮短超過 50%，且智慧體準確率提升 30%。
