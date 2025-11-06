鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為30.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元上修至1.65元，其中最高估值1.95元，最低估值1.2元，預估目標價為30.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.95(1.72)
|2.86
|3.18
|2.13
|最低值
|1.2(1.2)
|1.49
|1.55
|1.7
|平均值
|1.61(1.57)
|2.17
|2.12
|1.92
|中位數
|1.65(1.62)
|2.22
|2
|1.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.82億
|92.46億
|85.68億
|72.40億
|最低值
|66.00億
|65.57億
|59.97億
|71.29億
|平均值
|68.61億
|76.51億
|73.62億
|71.85億
|中位數
|68.50億
|76.06億
|73.71億
|71.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|營業收入
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為30.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至29元，幅度約3.82%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至26.8元，幅度約3.38%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇