鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為30.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元上修至1.65元，其中最高估值1.95元，最低估值1.2元，預估目標價為30.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.95(1.72)2.863.182.13
最低值1.2(1.2)1.491.551.7
平均值1.61(1.57)2.172.121.92
中位數1.65(1.62)2.2221.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.82億92.46億85.68億72.40億
最低值66.00億65.57億59.97億71.29億
平均值68.61億76.51億73.62億71.85億
中位數68.50億76.06億73.71億71.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.070.18-0.470.340.77
營業收入42.13億37.29億34.55億42.40億51.49億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

