鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至29元，幅度約3.82%

Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至29元，幅度約3.82%

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由27.93元上修至29元，調升幅度3.82%。其中最高估值36元，最低估值13.5元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀2位。

金羅斯黃金今(20日)收盤價為25.48元。近5日股價上漲3.82%，標普指數上漲1.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股KGC市場預估目標價

