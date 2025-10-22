鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值36元，最低估值13.5元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀2位。
金羅斯黃金今(22日)收盤價為23.005元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲1.37%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
