鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.17元，其中最高估值0.2元，最低估值0.14元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.2(0.19)0.811.21
最低值0.14(0.14)0.240.72
平均值0.17(0.17)0.530.94
中位數0.17(0.17)0.490.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值354.94億430.95億484.08億533.85億
最低值343.78億393.77億446.48億533.85億
平均值349.68億408.10億462.97億533.85億
中位數350.07億408.26億458.27億533.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-1.08-0.050.760.09
營業收入119.67億184.06億205.83億243.83億302.68億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

