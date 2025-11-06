鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.17元，其中最高估值0.2元，最低估值0.14元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.2(0.19)
|0.81
|1.21
|最低值
|0.14(0.14)
|0.24
|0.72
|平均值
|0.17(0.17)
|0.53
|0.94
|中位數
|0.17(0.17)
|0.49
|0.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|354.94億
|430.95億
|484.08億
|533.85億
|最低值
|343.78億
|393.77億
|446.48億
|533.85億
|平均值
|349.68億
|408.10億
|462.97億
|533.85億
|中位數
|350.07億
|408.26億
|458.27億
|533.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-1.08
|-0.05
|0.76
|0.09
|營業收入
|119.67億
|184.06億
|205.83億
|243.83億
|302.68億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
