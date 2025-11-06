鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - UnitBEP-US的目標價調升至35元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)提出目標價估值：中位數由33.5元上修至35元，調升幅度4.48%。其中最高估值38元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Brookfield Renewable Partners LP - Unit評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Brookfield Renewable Partners LP - Unit今(6日)收盤價為30.36元。近5日股價上漲4.48%，標普指數下跌1.37%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
