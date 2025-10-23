search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為30.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.62元，其中最高估值1.72元，最低估值1.2元，預估目標價為30.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.72(1.72)2.833.182.08
最低值1.2(1.2)1.321.031.7
平均值1.57(1.56)2.132.061.89
中位數1.62(1.59)2.2221.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.15億85.29億82.32億72.40億
最低值64.77億57.45億51.99億52.15億
平均值68.04億74.21億70.14億62.28億
中位數68.30億74.05億73.02億62.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.070.18-0.470.340.77
營業收入42.13億37.29億34.55億42.40億51.49億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

