鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為30.50元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.62元，其中最高估值1.72元，最低估值1.2元，預估目標價為30.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.72(1.72)
|2.83
|3.18
|2.08
|最低值
|1.2(1.2)
|1.32
|1.03
|1.7
|平均值
|1.57(1.56)
|2.13
|2.06
|1.89
|中位數
|1.62(1.59)
|2.22
|2
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.15億
|85.29億
|82.32億
|72.40億
|最低值
|64.77億
|57.45億
|51.99億
|52.15億
|平均值
|68.04億
|74.21億
|70.14億
|62.28億
|中位數
|68.30億
|74.05億
|73.02億
|62.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|營業收入
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
