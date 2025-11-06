鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技(BWXT-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為210.00元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對BWX科技(BWXT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.79元，其中最高估值3.85元，最低估值3.56元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.85(3.79)
|4.59
|5.79
|5.45
|最低值
|3.56(3.56)
|3.75
|4.25
|4.65
|平均值
|3.75(3.71)
|4.15
|4.9
|5.05
|中位數
|3.79(3.72)
|4.15
|4.77
|5.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.74億
|38.44億
|44.95億
|52.19億
|最低值
|30.88億
|33.30億
|35.25億
|37.21億
|平均值
|31.22億
|35.50億
|40.04億
|44.52億
|中位數
|31.22億
|35.84億
|39.98億
|44.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.91
|3.24
|2.60
|2.68
|3.07
|營業收入
|21.24億
|21.24億
|22.33億
|24.96億
|27.04億
詳細資訊請看美股內頁：
BWX科技(BWXT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
