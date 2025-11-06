鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技(BWXT-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為210.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對BWX科技(BWXT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.79元，其中最高估值3.85元，最低估值3.56元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.85(3.79)4.595.795.45
最低值3.56(3.56)3.754.254.65
平均值3.75(3.71)4.154.95.05
中位數3.79(3.72)4.154.775.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.74億38.44億44.95億52.19億
最低值30.88億33.30億35.25億37.21億
平均值31.22億35.50億40.04億44.52億
中位數31.22億35.84億39.98億44.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.913.242.602.683.07
營業收入21.24億21.24億22.33億24.96億27.04億

詳細資訊請看美股內頁：
BWX科技(BWXT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

