鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.16元，預估目標價為35.00元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.17元下修至0.16元，其中最高估值0.34元，最低估值0元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.34(0.34)
|0.92
|1.17
|最低值
|0
|0
|0.75
|平均值
|0.17(0.18)
|0.55
|1
|中位數
|0.16(0.17)
|0.6
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|352.36億
|421.44億
|480.64億
|最低值
|333.79億
|381.28億
|436.35億
|平均值
|347.06億
|404.18億
|457.27億
|中位數
|347.55億
|401.75億
|451.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-1.08
|-0.05
|0.76
|0.09
|營業收入
|119.67億
|184.06億
|205.83億
|243.83億
|302.68億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
