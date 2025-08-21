search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.16元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.17元下修至0.16元，其中最高估值0.34元，最低估值0元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.34(0.34)0.921.17
最低值000.75
平均值0.17(0.18)0.551
中位數0.16(0.17)0.61.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值352.36億421.44億480.64億
最低值333.79億381.28億436.35億
平均值347.06億404.18億457.27億
中位數347.55億401.75億451.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-1.08-0.050.760.09
營業收入119.67億184.06億205.83億243.83億302.68億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

