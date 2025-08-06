鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元下修至0.27元，其中最高估值0.42元，最低估值0.15元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.42(0.42)
|1
|1.22
|最低值
|0.15(0.26)
|0.24
|0.73
|平均值
|0.26(0.31)
|0.68
|0.99
|中位數
|0.27(0.3)
|0.62
|1.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|354.83億
|427.26億
|483.65億
|最低值
|330.80億
|375.77億
|425.47億
|平均值
|345.17億
|400.75億
|449.36億
|中位數
|347.08億
|399.34億
|445.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-1.08
|-0.05
|0.76
|0.09
|營業收入
|119.67億
|184.06億
|205.83億
|243.83億
|302.68億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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