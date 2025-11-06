保守派大法官也質疑！預測市場顯示川普關稅勝算崩至30%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-06 04:34

‌



據《CNBC》周三 (5 日) 報導，最高法院大法官同日對川普關稅政策的合法性表達疑慮後，預測市場交易員大幅下調法院支持川普關稅的機率。Kalshi 平台相關合約從近 50% 跌至約 30%，Polymarket 也從逾 40% 降至約 30%。

聽證會後，預測市場大幅下調最高法院支持川普關稅的機率至30%。

在 Kalshi 平台上，法院是否支持川普關稅的相關合約機率從周三聽證會前的近 50% 跌至約 30% 左右。

‌



Kalshi 平台上，針對法院是否支持川普關稅的相關合約機率跌至約 30% 左右。（圖：Kalshi）

Polymarket 平台的類似合約也從本周稍早的逾 40% 降至約 27%，反映交易員越來越相信大法官可能推翻這項政策。

圖：Polymarket

這波變化出現在多位保守派大法官與自由派大法官都對川普引用《國際緊急經濟權力法》來徵收關稅表達質疑之後。他們認為川普主張的權力範圍過於廣泛，質疑川普政府首席律師 D. John Sauer 對關稅的法律依據，認為這侵犯了國會的課稅權。

聯邦下級法院已裁定，川普缺乏法律授權對多個美國貿易夥伴徵收所謂的對等關稅，以及對來自加拿大、中國與墨西哥產品徵收芬太尼關稅。

預測市場允許交易員對真實事件下注，通常會對備受矚目的法院聽證會中感受到的訊號迅速反應。周三的變化顯示，交易員將大法官的態度視為川普貿易議程面臨逆風的指標。