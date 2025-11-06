福斯成首位客戶！小鵬開放窄路自駕系統給其他車廠
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周三 (5 日) 報導，中國電動車廠小鵬汽車 (XPEV-US) (09868-HK) 宣布，將於 2026 年第一季推出可行駛窄路的駕駛輔助系統，福斯汽車將成首位客戶。執行長何小鵬聲稱，新系統人工介入需求低於特斯拉 FSD，完成測試路線也快了數分鐘。
小鵬聲稱，該款系統這更適合歐洲市場，德國車廠福斯將是首位客戶，小鵬也正在將此系統開放給其他車廠使用。
小鵬執行長何小鵬在公司「AI 日」活動上表示，這套新系統建立在小鵬現有的停車輔助、高速公路駕駛與城市道路導航系統之上，人工介入需求低於特斯拉 (TSLA-US) 的完全自動駕駛 (FSD) 系統，完成測試路線的時間也快了數分鐘。
何小鵬用中文表示：「下個月我會去美國，再次把 (小鵬最新系統) 跟 FSD 比一比。」
小鵬表示，新系統還能辨識交通指揮人員的手勢，以及紅燈倒數轉綠燈的號誌。
特斯拉一直難以取得北京當局批准在中國推出 FSD。而小鵬則從 2023 年初開始在中國主要城市推出駕駛輔助技術，這類系統已迅速成為中國車廠想在競爭激烈的國內市場生存的必備功能。
此外，小鵬周三也宣布計劃明年推出三款無人計程車車型，並在廣州展開測試。
