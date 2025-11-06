福斯成首位客戶！小鵬開放窄路自駕系統給其他車廠

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-06 04:50

小鵬將於2026年第一季推出可行駛窄路的新駕駛輔助系統。

小鵬聲稱，該款系統這更適合歐洲市場，德國車廠福斯將是首位客戶，小鵬也正在將此系統開放給其他車廠使用。

何小鵬用中文表示：「下個月我會去美國，再次把 (小鵬最新系統) 跟 FSD 比一比。」

小鵬表示，新系統還能辨識交通指揮人員的手勢，以及紅燈倒數轉綠燈的號誌。

特斯拉一直難以取得北京當局批准在中國推出 FSD。而小鵬則從 2023 年初開始在中國主要城市推出駕駛輔助技術，這類系統已迅速成為中國車廠想在競爭激烈的國內市場生存的必備功能。