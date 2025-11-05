中石化：京華城聯貸案再展期1年 加速處分高雄資產以償借款

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-05 19:05

‌



中石化總經理陳穎俊(右)、鼎越開發財務長蔡志章(左)。(圖：中石化提供)

中石化與鼎越 2 公司，今日於證交所舉行重訊記者會。陳穎俊表示，京華城開發聯貸案，今日到期，但因京華開發案涉案，至今仍遭法院扣押、影響還款期程，致銷售土地困難，目前鼎越已與金融機構完成協商，並取得聯貸銀行同意，將還款期間再展一年時。

‌



陳穎俊表示，中石化將與鼎越公司共同繼續執行相關後續作業，已確保對債權金融機構之承諾落實到位。中石化也規劃處分高雄前鎮區之土地，除了償還金融機構借款外，亦可充實營運資金、強化財務穩健。

中石化強調，中石化和鼎越未來將持續確保對金融機構承諾，持續償還借款，並於明 (2026) 年 3 月 31 日、6 月 30 日及 9 月 30 日止，分別償還 5、10 及 15 億元借款，共計償還 30 億元。