中石化：京華城聯貸案再展期1年 加速處分高雄資產以償借款
鉅亨網記者黃皓宸 台北
威京集團旗下企業的中石化 (1314-TW) 完全持股子公司鼎越開發，因涉入京華城開發弊案，籌組聯貸合約於今 (5) 日到期。中石化總經理陳穎俊表示，因京華城土地至今仍遭法院扣押，也影響還款期程，導致銷售土地困難，公司目前已取得聯貸銀行團同意，合約到期後再展延一年，中石化後續將加速努力，積極處分高雄資產以償還借款。
中石化與鼎越 2 公司，今日於證交所舉行重訊記者會。陳穎俊表示，京華城開發聯貸案，今日到期，但因京華開發案涉案，至今仍遭法院扣押、影響還款期程，致銷售土地困難，目前鼎越已與金融機構完成協商，並取得聯貸銀行同意，將還款期間再展一年時。
陳穎俊表示，中石化將與鼎越公司共同繼續執行相關後續作業，已確保對債權金融機構之承諾落實到位。中石化也規劃處分高雄前鎮區之土地，除了償還金融機構借款外，亦可充實營運資金、強化財務穩健。
中石化強調，中石化和鼎越未來將持續確保對金融機構承諾，持續償還借款，並於明 (2026) 年 3 月 31 日、6 月 30 日及 9 月 30 日止，分別償還 5、10 及 15 億元借款，共計償還 30 億元。
中石化也與鼎越公司感謝股東、銀行，還有各界的信任跟支持支持，強調未來兩公司將努力秉持公司治理原則 ，以維護投資者與關係厲害人等相關權益。
