search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

中石化：京華城聯貸案再展期1年 加速處分高雄資產以償借款

鉅亨網記者黃皓宸 台北


威京集團旗下企業的中石化 (1314-TW) 完全持股子公司鼎越開發，因涉入京華城開發弊案，籌組聯貸合約於今 (5) 日到期。中石化總經理陳穎俊表示，因京華城土地至今仍遭法院扣押，也影響還款期程，導致銷售土地困難，公司目前已取得聯貸銀行團同意，合約到期後再展延一年，中石化後續將加速努力，積極處分高雄資產以償還借款。

cover image of news article
中石化總經理陳穎俊(右)、鼎越開發財務長蔡志章(左)。(圖：中石化提供)

中石化與鼎越 2 公司，今日於證交所舉行重訊記者會。陳穎俊表示，京華城開發聯貸案，今日到期，但因京華開發案涉案，至今仍遭法院扣押、影響還款期程，致銷售土地困難，目前鼎越已與金融機構完成協商，並取得聯貸銀行同意，將還款期間再展一年時。


陳穎俊表示，中石化將與鼎越公司共同繼續執行相關後續作業，已確保對債權金融機構之承諾落實到位。中石化也規劃處分高雄前鎮區之土地，除了償還金融機構借款外，亦可充實營運資金、強化財務穩健。

中石化強調，中石化和鼎越未來將持續確保對金融機構承諾，持續償還借款，並於明 (2026) 年 3 月 31 日、6 月 30 日及 9 月 30 日止，分別償還 5、10 及 15 億元借款，共計償還 30 億元。

中石化也與鼎越公司感謝股東、銀行，還有各界的信任跟支持支持，強調未來兩公司將努力秉持公司治理原則  ，以維護投資者與關係厲害人等相關權益。

文章標籤

中石化鼎越開發威京集團京華城案

相關行情

台股首頁我要存股
中石化8.87+9.91%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
中石化

62.96%

勝率

#波段上揚股

偏強
中石化

62.96%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
中石化

62.96%

勝率

#均線指標上攻

偏強
中石化

62.96%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
中石化

62.96%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty