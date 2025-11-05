〈焦點股〉寶佳搶中工經營權買盤插花 中石化第2根漲停爆量登成交王

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-05 13:38

寶佳集團近期取得中工 (2515-TW) 逾 1 成以上股權，也讓中工經營權之戰浮上檯面，外界預期寶佳背後意圖覬覦中石化 (1314-TW) 的土地資產。也讓中石化今 (5) 日在買盤簇擁下開高走高，盤中爆量 25.9 萬張，搶下台股單日成交量冠軍，股價連 2 日跳空一度亮燈攻漲停。

中石化董事長陳瑞隆。(圖:中石化提供)

隨著中工經營權之戰越來越白熱化，包括外資昨 (4) 日也大舉由賣轉買，買超中石化股票近萬張，中石化今日不畏大跌，開盤後隨即攻上 8.74 元，盤中在大單持續敲進下，再度亮燈漲停攻上漲停價 8.78 元。中工則是遭列處置股，開高走低，盤中再由黑翻紅漲 2.18%。

據寶佳旗下大華建設 (2530-TW) 昨 (4) 日公告，在今 (2025) 年 4 月 8 日至 11 月 4 日止，已透過自然人及法人買入中工股票約 18.3 萬張，目前已持有中工約 11.8% 的股權，也間接證實經營權戰爭開打。中工目前為中石化最大股東，持股中石化約 4.84%，中石化則因持有中工 10% 股權，互為交叉持股的最大股東，同為威京集團子公司。