〈房產〉中石化北高雄橋頭工業廠房釋出公開標售 9/9開標
鉅亨網記者張欽發 台北
商仲第一太平戴維斯受中石化 (1314-TW) 委託辦理北高雄橋頭工業廠房公開標售，標的位於橋頭區成功南路，基地土地面積達 8,484 坪，土地使用分區為產業專用區。基地上設有一棟地上四層的辦公樓及一棟地上兩層的 SC 挑高作業廠房，建物總面積為 3,408 坪。開標日期為 2025 年 9 月 9 日。
第一太平戴維指出，中石化釋出此一地產標的內部空間配置完善，包含實驗室、辦公空間、挑高 13 公尺的廠房等，可滿足企業總部設置與生產擴廠的多元需求，並具備立即啟用的條件，節省建置時間與成本。
第一太平戴維指出，隨著行政院打造南部科技產業的「S 廊帶」，南部科技園區的營業額自 2022 年起已位居全台之首，在 2024 年營業額已超越 2 兆元，逐漸成為科技業擴廠的重要發展重鎮，知名科技大廠陸續購入南科及楠梓科技園區的廠房，積極布局南部市場。其中台積電 (2330-TW) 楠梓廠區已經成為高雄科技聚落發展火車頭，持續吸引半導體上下游供應鏈廠商，包括光寶 (2301-TW) 集團及日月光半導體 (3711-TW) 等高科技產業，皆陸續在高雄擴大投資。隨著台積電楠梓廠建廠逐步完成，帶動北高雄的科技自用需求快速成長，不僅楠梓科技產業園區內的土地使用飽和，周邊的工業用地需求成長，相關供應鏈廠商包括艾司摩爾、英飛凌、科林研發、以及東京威力科創，都在北高雄設立辦公室，產業鏈的牽引效應擴大。
負責本次標售案的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，由科技大廠引領的南下擴廠風潮持續延燒，帶動整體產業鏈加速布局，北高雄與南高雄皆有大廠領軍，打造科技產業生態系。北高雄有台積電在楠梓產業園區規劃建置五座 2 奈米晶圓廠，用地面積近 80 公頃，總投資金額高達 1.5 兆元，其中 P1 廠預計於今 (2025) 年下半年正式量產；P4 與 P5 廠則即將動工。南高雄則有鴻海、和碩、晉泰科技等 ICT 大廠，規劃在高雄亞灣設立研發中心或 AI 算力中心，將南高雄打造為台灣 AI 產業的核心引擎。
第一太平戴維指出，本次標售的北高雄橋頭工業廠房鄰近台積電高雄廠及楠梓科技產業園區，且靠近高雄捷運紅線都會公園站及國道 1 號楠梓交流道，交通便捷，適合半導體設備廠商、半導體材料商或電子零組件等相關產業進駐。本案配置千坪挑高作業廠房與辦公棟，廠區規劃完整，為企業打造兼具彈性與效率的營運基地。
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