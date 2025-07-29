〈房產〉中石化北高雄橋頭工業廠房釋出公開標售 9/9開標

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-29 14:58

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商仲第一太平戴維斯受中石化 (1314-TW) 委託辦理北高雄橋頭工業廠房公開標售，標的位於橋頭區成功南路，基地土地面積達 8,484 坪，土地使用分區為產業專用區。基地上設有一棟地上四層的辦公樓及一棟地上兩層的 SC 挑高作業廠房，建物總面積為 3,408 坪。開標日期為 2025 年 9 月 9 日。

中石化北高雄橋頭工業廠房釋出公開標售，將在9月9日開標。(圖：第一太平戴維斯提供)

第一太平戴維指出，中石化釋出此一地產標的內部空間配置完善，包含實驗室、辦公空間、挑高 13 公尺的廠房等，可滿足企業總部設置與生產擴廠的多元需求，並具備立即啟用的條件，節省建置時間與成本。

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第一太平戴維指出，隨著行政院打造南部科技產業的「S 廊帶」，南部科技園區的營業額自 2022 年起已位居全台之首，在 2024 年營業額已超越 2 兆元，逐漸成為科技業擴廠的重要發展重鎮，知名科技大廠陸續購入南科及楠梓科技園區的廠房，積極布局南部市場。其中台積電 (2330-TW) 楠梓廠區已經成為高雄科技聚落發展火車頭，持續吸引半導體上下游供應鏈廠商，包括光寶 (2301-TW) 集團及日月光半導體 (3711-TW) 等高科技產業，皆陸續在高雄擴大投資。隨著台積電楠梓廠建廠逐步完成，帶動北高雄的科技自用需求快速成長，不僅楠梓科技產業園區內的土地使用飽和，周邊的工業用地需求成長，相關供應鏈廠商包括艾司摩爾、英飛凌、科林研發、以及東京威力科創，都在北高雄設立辦公室，產業鏈的牽引效應擴大。

負責本次標售案的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，由科技大廠引領的南下擴廠風潮持續延燒，帶動整體產業鏈加速布局，北高雄與南高雄皆有大廠領軍，打造科技產業生態系。北高雄有台積電在楠梓產業園區規劃建置五座 2 奈米晶圓廠，用地面積近 80 公頃，總投資金額高達 1.5 兆元，其中 P1 廠預計於今 (2025) 年下半年正式量產；P4 與 P5 廠則即將動工。南高雄則有鴻海、和碩、晉泰科技等 ICT 大廠，規劃在高雄亞灣設立研發中心或 AI 算力中心，將南高雄打造為台灣 AI 產業的核心引擎。