Q4貨運恐續弱 捷迅總座：今年黑五購物節討論度低
鉅亨網記者王莞甯 台北
長年居住美國達拉斯的貨攬業者捷迅 (2643-TW) 總經理孫鋼銀今 (5) 日指出，美國通膨和就業市場的失業潮問題，導致第四季消費旺季需求不強，「美國今年很少人在討論黑色星期五購物季」，貨運市場恐怕在農曆年前不易恢復。
孫鋼銀不諱言，即便目前處在空運旺季，且有部分急單，農曆年前不容易恢復過往消費季的拉貨表現。
隨著美中貿易戰休兵，有利出現一波小拉貨潮，但孫鋼銀預期「還是很難反映在營收數字上」，原因在於零售商銷售量不好不會想積太多庫存。
全球市場正高度關注美國最高法院將審理川普對等關稅案，孫鋼銀解釋，若對等關稅被判無效，將使美國進口成本降低，對進口商而言絕對是利多，然進口商會不會馬上下單，還要觀望，可能還是會先維持低庫存。
孫鋼銀透露，「很多客戶目前不看好未來，不敢下太多單」。
另一方面，除了美國終端市場需求不佳，孫鋼銀直指，全球各地確實未看到明顯反彈的市場。
