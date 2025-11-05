鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-05 18:00

曾以「泡菜溢價」（Kimchi Premium）聞名的全球炒幣熱土，如今正經歷一場靜默的金融遷徙，韓國人炒幣的熱情驟降，轉而湧入股市，掀起一輪史詩級瘋牛行情。

全球幣圈慌了！韓散戶不吵幣改炒股 最大加密貨幣交易平台Upbit交易量崩80% （圖：Shutterstock）

南韓最大加密貨幣交易平台 Upbit 交易量崩塌式下滑，凸顯出當地投資人的熱烈轉向風潮。Upbit 本月的每日平均交易量僅 17.8 億美元，相較 2024 年 12 月的 90 億美元暴跌 80% 且已經連 4 月走降，去年 12 月 3 日戒嚴令當晚 274.5 億美元的日交易量，已成遙不可及的回憶。

‌



南韓次大加密貨幣交易所 Bithumb 同樣難逃量能衰退，日均交易量從去年底的 24.5 億美元跌至本月的 8.9 億美元，流動性損失近三分之二。南韓最大的兩家本土交易所雙雙陷入「量能冰窖」，不僅意味著交易冷卻，更標誌著散戶炒幣情緒的全面退潮。

在谷歌搜尋趨勢中，比特幣搜尋指數從去年底的 100 跌至目前的 44，跌幅 66%，進一步印證了這股熱潮的消退。

那麼資金流向了哪裡？答案是股市。今年南韓股市堪稱「史詩級瘋牛」，KOSPI 股指上月共 17 次創下盤中歷史新高，突破 4200 點大關，單月累計上漲近 21%，創 2001 年以來最佳單月表現，今年來飆漲逾 72%，領跑全球市場。

個股方面，三星年初至今上漲 100%，SK 海力士本季漲 70%、年初至今暴漲 240%，二者合計日均成交 4.59 兆韓元 (約 32 億美元)，佔全市場 28%，市場熱度高到南韓交易所不得不對 SK 海力士發布「投資注意」公告，提示漲勢過快風險，隔天該股應聲跳水。

這輪股市狂歡的背後，是三重邏輯的共振；一，全球 AI 浪潮的紅利精準砸中韓國。作為全球記憶體晶片龍頭，南韓企業壟斷高頻寬記憶體 HBM 市場，這是訓練 AI 大模型的核心原料。 SK 海力士今年第三季營收 171 億美元、營運利潤 80 億美元，均創歷史新高，該公司已鎖定 2026 年所有 DRAM 和 NAND 產能需求，供不應求的格局讓南韓民眾意識到「AI 是美國的敘事，但錢是韓國在賺。」。

二，政策推力活化本土市場。長期以來，韓股因「韓國折價」(Korea Discount) 被低估，家族財閥壟斷、治理混亂、股東回報低等問題，導致三星等龍頭估值長期低於全球同業。

南韓前任總統尹錫悅上台後推出「韓國版股東價值革命」，推動企業提升分紅、回購股票，打擊財閥交叉持股，降低資本利得稅，並鼓勵退休金與散戶加大本土配置。這場改革吸引了海外資金回流，更點燃了本土機構與散戶的入場熱情。

三，資金尋找新出口的現實選擇。南韓房市在高利率週期中降溫，美股估值高企，幣圈則因「只能被動接盤山寨幣」失去吸引力。根據韓國銀行數據，今年上半年南韓散戶新開證券帳戶超 500 萬，券商 App 下載量暴增，資金流入 KOSPI 的速度比 2021 年散戶衝進幣圈更迅猛，退休金、保險資金等長期資金也在加倉本土科技股，一場「國家級的全民牛市」就此成形。

但這場多頭市場仍難掩投機底色。南韓散戶槓桿率 5 年內翻倍，保證金貸款餘額飆升，3 倍槓桿產品持股佔比從 5.1% 漲至 12.8%，25-35 歲年輕人槓桿使用率高達 41.2%。他們帶著「梭哈基因」湧入股市，既追逐 AI 產業的業績想像，也延續著對「翻十倍」的狂熱渴望。

值得玩味的是，南韓散戶的撤離讓全球幣圈失去了「終極接盤俠」。過去幾年，從狗狗幣到 LUNA，從 PEPE 到 XRP，幾乎每輪山寨幣牛市都依賴南韓散戶，如今 Upbit、Bithumb 交易量暴跌，幣圈彷彿失去了最大「鼓風機」，山寨幣陷入無人接盤的尷尬。