鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-03 15:48

根據芝商所集團 (CME Group) 交易數據，零售需求正持續主導著貴金屬市場。

白銀微型合約交易量飆升238%！芝商所：散戶正瘋狂湧入貴金屬市場

這家全球領先的衍生品市場周二 (2 日) 表示，上月 (11 月) 的總交易量創下歷史第二高。交易所 11 月的日均合約交易量 (ADV) 達到 3310 萬口，年增 10%。特別是在金屬板塊，受小型黃金和白銀合約的推動，上月總日均交易量大幅增長了 52%。

‌



數據顯示，散戶投資者對小型合約的興趣激增。微型白銀期貨 (規模為 5000 盎司白銀期貨的五分之一) 的日均交易量達到 7.5 萬口合約，年率飆升 238%。微型黃金期貨的日均交易量也激增 235%，達到 47.6 萬口合約。分析師指出，零售投資需求是近期白銀價格強勁飆升背後的關鍵因素。

在價格走勢方面，白銀期貨上月累計上漲 18.6%，創下自 2020 年 7 月以來的最佳單月表現。白銀的大部分漲幅集中在 11 月最後一周，價格飆升 14.5%，歷史上首次突破每盎司 55 美元大關。

儘管漲勢中間曾因芝商所發生技術故障而暫停交易 10 小時，但交易恢復後，白銀價格的拋物線式漲勢已延續至 12 月。截至目前，白銀價格今年以來累計漲幅已超過 100%。

儘管白銀價格在新的歷史高位可能再見波動，但分析師指出，持續的強勁需求繼續壓倒萎縮的供應，為這種貴金屬的長期上漲趨勢提供了良好支撐。